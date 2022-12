Mariah Carey sjöng duett med 11-åriga dottern

Mariah Carey försvarar sin titel som "julens drottning". I Storbritannien toppar hennes megahit "All I want for christmas is you" den av julmusik nu hårt präglade singellistan.

När Carey i helgen gav årets julshow "Merry christmas to all!" på Scotiabank Arena i Toronto hade hon med sig en ny solist: sin elvaårig dotter Monroe, rapporterar The Wrap. För första gången sjöng mor och dotter en duett tillsammans på scenen där de framförde den brittiska julklassikern "Away in a manger", vilket möttes av stort publikjubel. — Vi har jobbat någon minut på detta, sade Mariah Carey när hon introducerade sin medsångerska. Julshowen ska också ges på Madison Square Garden i New York samt strömmas via olika plattformar.