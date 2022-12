Oron för miljardfilmen: "Kan den överleva?"

Fakta: James Cameron Ålder: 68 år. Bor: I Nya Zeeland. Familj: Hustrun Suzy Amis, fyra barn. Yrke: Manusförfattare och regissör. Tidigare filmer: Terminator", "Aliens - återkomsten", "Avgrunden", "Terminator 2", "True lies", "Titanic", "Avatar". Aktuell: Med "Avatar: The way of water" som har svensk biopremiär den 14 december.

På listan över tidernas mest inkomstbringande filmer ligger "Avatar" etta och "Titanic" trea. Men James Cameron vågar inte ta ut något i förskott vad gäller "Avatar: The way of water".

— Pandemin förstörde så mycket när det gällde möjligheten att se film på bio, säger Cameron till TT och fortsätter:

— Kan en dyr film som den här överleva? Jag vet inte. Vi får se.

Budgeten för ”Avatar: The way of water” sägs ligga runt 400 miljoner dollar – motsvarande drygt 4 miljarder svenska kronor – så det vill till att publiken hittar till filmen. Reaktionerna efter världspremiären i London har varit relativt positiva, med viss kritik riktad mot filmens längd (drygt tre timmar) och att specialeffekterna visserligen är andlöst skickligt utförda, men att handlingen är tunn.

Sigourney Weaver och Kate Winslet på världspremiären för "Avatar: The way of water" i London. Arkivbild.

Ute efter hämnd

Det är 13 år sedan den första ”Avatar” kom. I uppföljaren är Jake Sully och Neytiri gifta och har flera barn och lever ett lugnt liv på planeten Pandora. Men det förflutna knackar snart på dörren. Överste Quaritch, som blev dödad i den förra filmen, har väckts till liv som en avatar och är ute efter hämnd.

Jake och familjen tvingas fly och tar skydd hos en folkstam som lever nära vatten. Men Quaritch och hans män ger inte upp och ”Avatar: The way of water” blir till sist en ren krigsfilm. Ändå har Cameron jobbat aktivt med att plocka bort en hel del våld ur den, berättar han för TT.

— När jag klippte filmen kände jag att den höll på att bli alltför våldsam. Så jag tog bort tio minuter av våld och otäckheter. Det här är varje actionregissörs dilemma. När jag ser tillbaka på de filmer jag har gjort tidigare kan jag känna att "så här skulle jag inte ha gjort i dag".

Gillar inte vapenfetischism

"Terminator"-filmerna, med Arnold Schwarzenegger i huvudrollen, präglas till exempel av en vapenfetischism som han inte gillar, framhåller han.

— Jag är glad att jag bor på Nya Zeeland. Där är automatvapen numera helt förbjudna.

Han har arbetat med den nya filmen i fem år, i detta ingår också förberedelser för ”Avatar 3” och ”Avatar 4”, samtidigt som han ägnat sig åt hobbyer som djuphavsdykning.

— När jag gör film vill jag bjuda publiken på en show. Jag vill att man ska känna att det man ser är nästan oförklarligt – hur har man gjort det här? Jag har absolut ingenting emot små filmer, jag ser dem gärna, men mitt jobb är att göra stora och spektakulära filmer.

"Måste finnas hjärta"

Samtidigt vill han inte att det spektakulära ska ta överhanden.

— Det måste finnas hjärta, du måste som publik känna för de rollfigurer som det handlar om. Det finns de i Hollywood som säger att man inte kan göra både och. Men det är klart att man kan det. Och om den här filmen blir framgångsrik så beror det mer på mina skådespelare än på tekniken.

Båda ”Avatar”-filmerna handlar om hur människan förstör naturen och om hur naturen på olika sätt slår tillbaka. Cameron säger med ett skratt:

— Med den första ”Avatar” gjorde vi en kommersiellt framgångsrik miljöfilm. Det får mig att tro att vi bryr oss, och jag hoppas att vi har gjort det igen.

Är han optimistisk inför det som händer med vår jord?

— Jag vill vara det. Det här är en humanistisk film gjord för människor. Jag tror att vi kan ändra det som händer – men det innebär inte att det kommer att bli så.