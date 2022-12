Drakes sångtexter funna i soptunna

De handskrivna texterna, däribland till en låt med titeln "Come spring", ska ha skrivits då Toronto-rapparen arbetade i sin farbrors möbelfabrik och hittades när fabriken stängdes.

Det har inte varit möjligt att fastställa en exakt datering av texterna, men "Come spring" tros vara en tidig version av Drakes "Come winter", som ingick i hans första album "Room for improvement" från 2006.

Att Drake var en "Certified lover boy", titeln på hans näst senaste album, redan då framgår av anteckningarna där rapparen skrivit namnet "Syliva" och ett Toronto-baserat telefonnummer högst upp på en sida.

Nu har anteckningsboken förvärvats av autograf- och souvenirsajten Moments in time som säljer den för 20 000 dollar, motsvarande drygt 200 000 svenska kronor.