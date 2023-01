Debutant 2023: Iris Hautaniemi seriedebuterar

Ålder: 24 år.

Bor: Stockholm.

Familj: Mamma och pappa.

Bakgrund: Gått två år på konstprogrammet på Nyckelviksskolan och tre år på Konstfacks linje för grafisk formgivning och illustration.

Aktuell: Med debuten "Ensam ung kvinna söker", en grafisk serie om en tjej som blir besatt av en kille hon träffat via nätet.

Läser just nu: "Things i don’t want to know" av Deborah Levy.

Lyssnar på: The Magnetic Fields, C Duncan, "En varg söker sin podd".

Framtidsplaner: "Skriva en till bok. Jobba mer med böcker."