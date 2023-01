Jill Biden donerar sina invigningskläder

I sitt första offentliga framträdande sedan hon den 11 januari fick cancer bortopererat från ansikte och bröst kom Jill Biden på onsdagen till museet för att överlämna den havsblå klänningen i tweed prydd med pärlor och kristaller och matchande kappa hon bar vid sin makes installation vid kongressbyggnaden Kapitolium den 20 januari 2021.

Även den elfenbensfärgade sidenklänning med tillhörande kashmirrock hon bytte om till senare under dagen hörde till gåvorna. Som en återspegling av tiden vid Bidens installation kommer även de matchande ansiktsmaskerna för skydd mot coronaviruset att bli en del av The first ladies collection på nationalmuseet.

Annorlunda installation

Coronarestriktionerna 2021 gjorde stora ingrepp i det traditionstyngda programmet i samband med installationen av en ny president. Människor fick inte samlas på National Mall för att se Biden avlägga sin ed. Den traditionella lunchen i Kapitolium fick skrotas och den sedvanliga paraden längs Pennsylvania Avenue ersattes av en virtuell.

— Sedan Helen Taft 1912 har varje första dam donerat sin invigningsklänning och vi är väldigt glada att vi i det här fallet kan visa två klänningar, säger Lisa Kathleen Graddy, curator för amerikansk politisk historia vid museet.

Populär utställning

Utställningen om Amerikas första damer är en av Smithsonians mest populära attraktioner. Samlingen innehåller totalt runt 1 000 föremål med personliga tillhörigheter och andra minnessaker från Vita huset och ett tiotal invigningsklänningar visas samtidigt.

Vid ceremonin på Kapitolium bar Jill Biden en havsblå tweedklänning, matchande överrock med mörkblå sammetskrage och en specialsydd ansiktsmask. Klänningen är designad av Alexandra O'Neill.