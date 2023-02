23-åriga Madison Beer släpper sina memoarer

I vår släpper amerikanskan sin självbiografi, rapporterar Billboard.

Beer skriver på Instagram att det "tagit mig många extremt mörka stunder att nå hit men jag känner mig otroligt redo att berätta de här kapitlen ur min berättelse".

Madison Beers karriär fick en rejäl skjuts när Justin Bieber delade en av hennes covers 2012 och hon har sedan dess bland annat varit med i k-popbandet K/DA. 2021 släpptes debutalbumet "Life support".

Självbiografin kallas "The half of it" släpps den 25 april via Harper Collins.