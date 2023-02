Flea startar podd – med Patti Smith som gäst

Michael "Flea" Balzary från Red Hot Chili Peppers ger sig in i poddvärlden, skriver Pitchfork. I "This little light" ska han fokusera på musikutbildning, kärleken till musiken och den kreativa processen. Bland de första gästerna syns exempelvis Patti Smith, Margo Price, Rick Rubin och Cynthia Erivo.

— Allas vägar till musiken är olika och det är fascinerande att få veta hur varje musiker hittade till musiken och utvecklade sina studier av den, säger Flea. Han startar podden till förmån för sin musikskola Silverlake Conservatory of Music, som grundades av honom och Chili Peppers samarbetspartner Keith “Tree” Barry för att främja musikundervisning.