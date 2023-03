Göteborg firar 400 år med festival

"Staden bjuder på en riktig folkfest med allt ifrån internationellt kända artister till göteborgska stjärnor. Vi är riktigt taggade", säger jubileumsfestivalens projektledare Kristian Ferrara, projektledare för jubileumsfestivalen, i ett pressmeddelande.

En av kvällarna tar även festivalen Way Out West över scenerna, med målet att "skapa ett Way Out West i miniatyr".

Fler artister till jubileumsfestivalen släpps framöver.