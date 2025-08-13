De uppmanas att hålla alla fönster stängda – från och med nu

Brittiska hushåll uppmanas att hålla fönster stängda – från och med nu.

Getingåret i Storbritannien har varit ett av de värsta på flera år, och med värmeböljan som väntas dra in över landet i veckan förutspår experter att getingar kan komma att ställa till med problem, skriver Daily Express.

Uppmaningen: "Håll fönster stängda"

I London förväntas det bli uppemot 30 grader i slutet av veckan, och i värmen väljer många hushåll att hålla fönster öppna – något experter menar kan orsaka problem i år när getingarna är fler.

– Vi har sett getingbon i år som är mycket större och mycket mer aggressiva än normalt, säger skadedjursexperten Nathaniel Green till Daily Express.

Green poängterar att getingar ofta lockas av smutsiga fönster där det finns mycket pollen och damm. Det signalerar att platsen är orörd och ett bra ställe att bygga bo på. Även matrester och söta drycker som står framme kan locka till sig getingar.

– Håll dina fönster stängda under resten av augusti, uppmanar han.

Mellan två och nio dödsfall årligen

I Storbritannien sker mellan två och nio dödsfall årligen till följd av getingstick. Ett stick kan orsaka svullnad, nässelutslag, yrsel och i allvarliga fall anafylaxi – vilket kan vara dödligt om man inte behandlas omedelbart.