Prisas för förortslivet i dagens Ryssland

Tempo documentary award: "How to Save a Dead Friend", av Marusja Syroetjkovskaja.

Stefan Jarl International Documentary Award: "Anhell69", av Theo Montoya

Hedersomnämnande: "Manifesto", av Angie Vinchito

Tempo short award: "Gösta Petter-land", av Christer Wahlberg och Sebastian Rudolph Jensen

Hedersomnämnande: "Leila", av Fariba Haidari

New doc: "Om sorg", av Emelie Löfgren

Tempo sound award: "I Think of Silences When I Think of You", av Jonelle Twum

Short dox radio: "Hej jag har lite bråttom", av Rasmus Malm

Hedersomnämnande: "Hjärtat" av Teresa Kristoffersson

Tempo pitch: "Smugglaren", av Sylvelin Måkestad

Anna-priset: "Lykke Post-Partum", av Alexe Landgren och Karen Helen Haugaard

Hedersomnämnande: "Phantom Pain of Rojava", av Maryam Ebrahimi