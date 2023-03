Sam Neill vårdas för blodcancer

Den nyzeeländske skådespelaren Sam Neill, 75 år, vårdas för blodcancer. Det avslöjar han i sin memoar "Did I ever tell you this?" som släpps nästa vecka.

Sam Neill säger att han påbörjade behandling för non-Hodgkins lymfom i mars i fjol. I det inledande kapitlet – skrivet medan han genomgick cellbehandling – skriver Neill: "Saken är den att jag är risig. Möjligen döende. Jag kan behöva påskynda det här." I en intervju med The Guardian säger han att han kommer fortsätta med cellbehandlingar under resten av sitt liv. — Jag kan inte låtsas som att det senaste året inte har haft sina mörka stunder, säger han till tidningen samtidigt som han framhåller att det har gjort honom oerhört tacksam för livet. — Jag är bara glad för att vara vid liv. Just nu förbereder han sig för en roll i en filmatisering av Liane Moriartys roman "Äpplet faller inte" som spelas in i Australien. Sam Neill är internationellt mest känd för Oscarsvinnaren "Pianot" och "Jurassic Park"-filmerna. En svensk publik känner också igenom honom från nyårsdagsklassikern "Ivanhoe" från 1982.