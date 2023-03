Norsk dokumentär prisas på italiensk festival

Hon mottog priset "Close up section CGIL Prize" för sin dokumentär "No place like home", om en norsk kvinna adopterad från Sri Lanka och med en längtan efter sin biologiska familj. Men att hitta sin mamma gav henne inte den sinnesfrid hon hoppats på, i stället blir det en jakt på att avslöja hemligheterna kring adoptionsprocessen.

Även spanska Irene M. Borrego vann i den kategorin för sin film "The visit and a secret garden".

Andra vinnare vid festivalen var Thierry Binistis med "The channel", Jacek Lusiński med "Backwards" och Boris Guts med "Minsk". Festivalens pris för bästa regi fick Gentian Koci för "A cup of coffee and new shoes on".