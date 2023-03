Tilda Swinton i apokalyptisk musikal

Tilda Swinton spelar i Joshua Oppenheimers musikaliska drama 'The end'. Arkivbild. Foto: Vianney Le Caer/AP/TT

Tilda Swinton får sällskap av ett helt stjärnuppbåd i den apokalyptiska musikalen "The end", skriver Deadline. I rollistan finns bland andra Moses Ingram ("The queen's gambit") och Michael Shannon ("Bullet train", "The Flash").