Questlove regisserar ny "Aristocats"

Originalfilmen var animerad. Den nya versionen ska vara en blandning av otecknad och animerad film. Questlove ska även sköta musiken för filmen.

Ahmir Thompson, som han egentligen heter, vann i fjol en Oscar för sin dokumentärfilm "Summer of soul". Tillsammans med resten av The Roots agerar han till vardags husband i Jimmy Fallon-ledda programmet "The tonight show".