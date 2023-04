Man erkänner dråp på Pop Smoke

Den 20-årige mannen var 17 år när Pop Smoke sköts till döds i en hyrd lägenhet i Los Angeles i februari 2020. Han erkänner sig också skyldig till att ha rånat rapparen i bostaden.

20-åringen döms till fyra år och två månaders fängelse som ska avtjänas på en ungdomsanstalt.

Pop Smoke, vars födelsenamn var Bashar Barakah Jackson, blev 20 år gammal. Han fick sitt genombrott 2019 med låtar som "Welcome to the party" och "Dior".

Enligt åtalet mot de fyra misstänkta var det den yngsta av dem, en 15-åring, som höll i vapnet då Jackson sköts i duschen. Han och de resterande misstänkta är åtalade för mord, inbrott och rån.

Enligt polisen stal de åtalade Jacksons diamantklädda Rolex-klocka och sålde den för 2 000 dollar.