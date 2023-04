Super Mario spräcker tio miljarder

Det är även den mest inkomstbringande filmen någonsin för en film baserad på ett videospel.

Den animerade tv-spelsfilmatiseringen hade premiär den 5 april. Redan efter de första dagarna hade den fått in 204 miljoner dollar, motsvarande omkring 2,4 miljarder kronor i biljettintäkter i Nordamerika.

Av de 10 miljarder är fördelningen ungefär hälften från Nordamerika, hälften från den övriga världen.

Sedan pandemins utbrott har nu fem filmer passerat en miljard dollar enligt tidningen: "Spider-Man: No way home", "Top Gun: Maverick", "Jurassic World: Dominion" och "Avatar: The Way of Water."