Hon får Lena Nyman-priset

Deasismont slog igenom under artistnamnet Amy Diamond som tolvåring. Hon är både skådespelare och manusförfattare och har bland annat varit nominerad till en Guldbagge och vunnit tv-priset Kristallen för serien "Thunder in my heart".

Juryn nämner just arbetet med den sistnämnda i sin motivering och skriver att Amy Deasismont inte bara "skapar trovärdiga mångfacetterade karaktärer, utan skriver också scener som sätter hennes eget skådespelarmod på prov, och spelar dem, utan omsvep och utan skyddsnät, med en skicklighet som både gett henne recensenternas lovord och tv-priset Kristallen".

Lena Nyman-priset ges till "en exceptionellt begåvad konstnär som verkar i Lena Nymans anda".