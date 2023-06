Robyn och Charli XCX gör musik tillsammans

"Jag och Robyn har gjort låtar i studion. Glad pride", hälsar den brittiska popstjärnan.

Det är inte första gången som det har hintas om ett samarbete mellan de båda artisterna. I februari lade den svenske producenten Patrik Berger upp en bild på Instagram på sig själv, Robyn och Charli XCX i en studio och tackade de andra två för "hela min karriär".

Tidigare har Patrik Berger producerat både Robyns popklassiker "Dancing on my own" och Charli XCX genombrott "Boom clap".