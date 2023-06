The Weeknd intog Stockholm

The Weeknd inledde spelningen i utsålda Tele2 arena med "Take my breath" från albumet "Dawn FM".

Biljetterna till lördagens konsert sålde slut på nolltid när de släpptes i december i fjol. Och därför blir det ytterligare en konsert i Stockholm på söndagen.

Den kanadensiske stjärnan är i dag en av världens mest framgångsrika artister med över 75 miljoner sålda album.

Abel Tesfaye, som är hans riktiga namn, är nu också högaktuell som skådespelare i den nya serien "The idol".