Britney Spears och Will I Am släpper ny singel

Ackompagnerad av synthiga beats sjunger Britney Spears rader som "Mind your own business, bitch". I den nya låten återanvänds också en textrad från deras förra hit: “You are now rockin’ with Will I Am and Britney, bitch".

Deras första samarbete blev en stor framgång och i dag har mer en miljard strömningar på Youtube, skriver Billboard som konstaterar att Britney Spears den senaste tiden varit upptagen med att skriva sina kommande memoarer, "The woman in me" som kommer 24 oktober. Duetten med Elton John 2022 var hennes första musiksläpp sedan albumet "Glory" 2016.