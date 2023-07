Ny skiva med Nina Simone släppt

Albumet, döpt till "You’ve got to learn", innehåller sex spår, bland dem musikalhiten "I Loves you, Porgy" och protestlåten "Mississippi goddam".

Nina Simone var känd för sin kamp för svartas rättigheter och ”Mississippi goddam” skrev hon som ett svar på två uppmärksammade mordfall 1963; ett högerextremt bombattentat mot en kyrka i Alabama där fyra flickor dödades och på mordet på medborgarrättsaktivisten Medgar Evars som utfördes av en Ku Klux Klan-medlem.

På spelningen från Newport Jazz Festival lade Nina Simone till en ny textrad om upploppen i Los Angeles och stadsdelen Watts 1965.

Totalt släppte Nina Simone runt 40 album mellan 1958 och 1973. Hon dog 2003, 70 år gammal.