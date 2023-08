Turnera med Oasis – "som en lägerskola"

Att turnera med Oasis var en rolig tid för The Soundtrack of Our Lives. Det var nästan kompisturnéer. Det sociala har varit väldigt kul, säger Ebbot Lundberg i Soundtrack.

The Soundtrack of Ouf Lives har turnerat tillsammans med både The Rolling Stones och Robert Plant, som var sångare i Led Zeppelin. Men att resa med Oasis var lite speciellt. Enligt Ebbot började Göteborgsbandets relation till världsstjärnorna i Oasis med att han själv, från scenen, råkade slänga ett mynt i ögat på Noel Gallagher, som fanns i publiken. Sedan fann banden varann. — Det är väldigt mycket Göteborg över dem också. Det finns nån jargong i luften som är speciell, säger Ebbot om Oasis, som kommer från industristaden Manchester. — Vi gav varandra energi, tror jag. Martin Hederos ger sin bild av bandens turnerande tillsammans: — Det var lite som en lägerskola. Vi hade väldigt kul! — Jag hörde att när vi hade avslutat vår turné med dem, då blev det rallarslagsmål i Oasis, flikar Ebbot in. Bröderna Liam och Noel Gallagher i Oasis tycks ha en svårlöst konflikt. Bandet splittrades 2009.