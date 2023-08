Miley Cyrus om bråket med Sinead O'Connor: "Gjorde mig djupt upprörd"

Miley Cyrus släpper nya singeln "Used to be young" och kommenterar sitt tidigare bråk med Sinead O'Connor, som nyligen avled, rapporterar NME.

2013 släppte Miley Cyrus superhitten "Wrecking ball", som lanserades med en avklädd musikvideo. Artisten ansåg att låten var inspirerad av Sinead O'Connor. I en öppet brev anklagade den irländska sångerskan Miley Cyrus för att låta sig prostitueras av musikbranschen. Skämtade om psykisk ohälsa Miley Cyrus svarade då med att skoja om O'Connors psykiska ohälsa och liknade henne vid skådespelaren Amanda Bynes, som hamnat på sjukhus efter ett sammanbrott samma år. I en ny intervju har Cyrus kommenterat det tio år gamla bråket: — Jag var beredd på kontroverser och backlash, men jag förväntade mig inte att andra kvinnor skulle trycka ned mig och vända sig emot mig. Särskilt inte kvinnor som varit i samma position som jag tidigare, säger hon. "Gud välsigne Sinead O'Connor" Miley Cyrus poängterade att hon bara var 20 år när det offentliga bråket ägde rum och fortsatte intervjun med att hylla Sinead O'Connors minne. — Våra barndomstrauman kommer upp på konstiga sätt, och jag tror att jag hade blivit dömd så länge för mina egna vägval att jag bara var utmattad. Jag hade äntligen börjat fatta mina egna beslut. — Att det togs ifrån mig gjorde mig djupt upprörd. Gud välsigne Sinead O'Connor, på riktigt, på fullaste allvar, sade Cyrus. Sinead O'Connor dog den 26 juli, 56 år gammal.