Peter Stormare ger ut självbiografi i november

Satt du bänkad framför "Gladiatorerna" back in the day? Då minns du säkert några av de färgstarka gladiatorer som tog sig an programmets utmanare. Nyheter24 har kikat närmare på vad som hände med några av gladiatorerna. ✓ Var med i "Biggest Loser" ✓ Blev kändis-PT ✓ Jobbar i butik ✓ Driver ideell förening ✓ Äger Crossfit-box