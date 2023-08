Målfoto när "Gran turismo" blev bioetta i USA

Söndagens siffror visar att "Gran turismo" drog in 17,3 miljoner dollar, motsvarande 191 miljoner kronor, under helgen. Samtidigt räknade succéfilmen "Barbie" in 17,1 miljoner dollar i intäkter under sin sjätte vecka och noteras som tvåa.

Vanligtvis räcker söndagens siffror för att fastställa biotoppen, men eftersom det är så nära mellan filmerna kan pallplatserna komma att omfördelas när helgens definitiva försäljningssiffror landar på måndag.

Trea på biotoppen kom superhjältefilmen "Blue beetle", fyra blev Christopher Nolans kärnvapendrama "Oppenheimer".