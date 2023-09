McCartney vill ha tillbaka sin bas efter 54 år

1961 köpte Paul McCartney en vänstersträngad Höfner-bas i Hamburg för ungefär 400 kronor. Han spelade den på scenen, både på Top Ten Club i Hamburg och Cavern i Liverpool, och det är den som hörs på klassiska Beatlessinglar som "Love me do", "She loves you" och "Twist and shout".

Med tiden skaffade han fler instrument, och på senare inspelningar föredrog han att spela Rickenbacker i stället, men den karaktäristiskt violinformade Höfner 500/1-basen förblev hans favorit.

Paul McCartney och George Harrison på Hovet i Stockholm juli 1964.

Sedan försvann den. Sista gången den sågs till var när McCartney spelade på den under "Get back"/"Let it be"-inspelningarna i januari 1969. Sedan slutar spåren.

Kampanjen för att lokalisera elbasen har fått namnet "The lost bass project" och man har bland annat knutit grävande journalister till projektet. Nu uppmanar man allmänheten att komma med tips.

"Även om ingen riktigt vet vad som hände med basen, blev den sannolikt stulen. Än i dag är det ett mysterium, men någon, någonstans vet vad som hände. Den här informationen finns där ute om bara rätt person träder fram", säger Nick Wass vid Höfner, som är inblandad i sökandet.