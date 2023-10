Paret Pinkett Smith separerade sedan flera år

Enligt Jada Pinkett Smith har hon och Will Smith levt "helt separata liv" sedan 2016. Paret gifte sig 1997.

Jada Pinkett Smith skriver om detaljerna i sina memoarer som publiceras den 17 oktober.

I intervjun förklarar Pinkett Smith att Will Smith och hon fortfarande är gifta, men att de inte längre har något förhållande.

På frågan varför de inte hade delat med sig av detta tidigare svarar Pinkett Smith att de "bara inte varit redo ännu".

— Jag lovade att det aldrig kommer att finnas någon anledning för oss att skiljas. Vi kommer att ta oss igenom … vad som helst, säger Pinkett Smith och fortsätter:

— Jag har inte kunnat bryta det löftet.

Will Smith och Jada Pinkett Smiths långa äktenskap har skapat många rubriker under de senaste åren – senast när Will Smith under fjolårets Oscarsgala stormade upp på scenen och gav Chris Rock en örfil, sedan komikern skämtat om Pinkett Smiths alopecia, en diagnos som leder till håravfall.

Intervjun med Pinkett Smith sänds i USA den 13 oktober.