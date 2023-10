Pianistens konsert ställs in efter Israelkritik

Den kände turkiske pianisten Fazil Says planerade konsert i Schweiz nästa vecka ställs in, efter att han kritiserat Israel på sociala medier. Say skulle ha uppträtt tillsammans med City of Birmingham Symphony Orchestra i Zürich, Genève och Lucerne.

Arrangörerna Migros bekräftar att de ställde in spelningen med hänvisning till hans inlägg, som de menar "inte är försvarbara". En kommentar skrev Say efter den uppmärksammade raketattacken på ett sjukhus i Gaza, där Say lade upp: "Israels premiärminister Benjamin Netanyahu borde åtalas för krigsbrott, folkmord och massakrer". Say kritiserade också Hamas på sociala medier, där han skrev "ingen i världen borde acceptera att oskyldiga attackeras med vapen och att tusentals dör". Själv säger pianisten att han är för fred – och att alla hans inlägg skrivs i "fredens anda". Fazil Say har tidigare dömts till fängelse av en domstol i Istanbul för att han på X, tidigare Twitter, uppges ha förolämpat muslimer. Say är själv ateist.