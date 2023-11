Peter Jackson gör musikvideo till Beatles

Peter Jackson regisserar sin första musikvideo någonsin – till Beatles senaste singel "Now and then", skriver The Guardian.

Videon kommer bland annat visa det Jackson beskriver som "några dyrbara sekunder när Beatles uppträder i sina läderkostymer, vilket är den tidigaste kända filmen på Beatles, som aldrig har visats förut." Regissören kände skräckkänslor över att göra folk besvikna, men säger sig ha blivit stolt över det slutgiltiga resultatet. Videon visas först den 2 november. "Now and then" skrevs i slutet av 1970-talet av John Lennon. Det är också Lennon som sjunger på låten. För att få fram rösten från de gamla inspelningarna har samma AI-teknik använts som den som Peter Jackson tog i bruk för Beatlesdokumentären "Get back".