McCartney om Lennons död: "Bittert"

— Jag tycker om idén om att inte släppa taget när man har älskat någon så mycket. De finns kvar i ditt minne och för evigt i ditt hjärta. Och det är absolut sant när det gäller killarna och mig, säger han.

Enligt McCartney är det fortfarande bitterljuvt att titta på fotografier av Lennon och Harrison.

— Den ljuva delen är hur lyckligt lottad jag var som fick ha dem i mitt liv. Men det faktum att de inte är här längre är bittert. Alla minnen kommer tillbaka och gud, vad sorgligt det är att de inte finns, säger han.

I slutet av förra veckan släpptes The Beatles sista låt, "Now and then". Låten har skapats med hjälp av AI och den framlidne John Lennons röst från en drygt 40 år gammal demoinspelning.

Paul McCartney och Ringo Starr har arbetat och hintat om projektet i flera månader, och nu har även en kortfilm om bakgrundshistorien till låten släppts.