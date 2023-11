U2 spelade ovanlig låt efter 40 år

Låten finns med på bandets album "War" som kom 1983. Runt albumsläppet spelades den ofta på bandets spelningar, men senaste gången de framförde den live var 1985. Låten handlar om oro för kärnkraftens utveckling och var den första där bandmedlemmen The Edge också sjunger.

U2 intar sedan i september den nybyggda superarenan The Sphere i Las Vegas med konserten "U2: UV 'Achtung baby' live at The Sphere".

"Achtung baby" kom ut 1991 och var U2:s sjunde studioalbum.

"Vi är det rätta bandet, 'Achtung baby' är det rätta albumet och The Sphere är den rätta arenan för att ta liveupplevelsen till nästa nivå", sade bandet i ett uttalande när nyheten om de återkommande konserterna blev känd.