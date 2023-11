Drake överraskar med nytt släpp

Enligt en trailer som rapparen själv släppt på Instagram har all ny musik på "Scary hours 3" skrivits sedan skivan "For all the dogs" i början på oktober.

I trailern säger Drake bland annat:

"Jag gjorde de där låtarna de senaste fem dagarna. Jag hade inte en rad nedskriven på kvällen som "For all the dogs" släppte. Det är inte så att jag fortsätter med något oavslutat skit. Det här händer bara av sig självt."