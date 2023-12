Här är Youtube-klippen med flest visningar 2023 – hen sopar banan med de andra

Mauri Hermundsson, även känd som Mustiga Mauri, står bakom årets mest populära video på YouTube i Sverige med titeln "Lever en dag som Sveriges mest bortskämda person" på hans kanal "Uppdrag: Mat".



Kanalen, som Hermundsson driver tillsammans med fotografen Filip Meneses och videoredigeraren Hugo Johansson, fokuserar främst på matrelaterat innehåll. Den har nått stora framgångar sedan starten 2018 och finansieras av Aftonbladet.

Hermundsson, född 1995 i Järna, är även en tv-profil som är känd som programledare för TV4:s program "Lego Master Sverige" och "Mauri - vad hände sen?". Mauri driver dessutom podcasten "Topp 1 i Sverige" på Aftonbladet, där han intervjuar framstående svenskar inom olika områden.

Övriga populära videor

Andra populära videor från svenska Youtubers inkluderar bland annat två parodier på Melodifestivalen 2023, som placerade sig på både tredje och fjärde plats.

Humorgruppen "I just want to be cool", bestående av bröderna Victor och Emil Beer samt deras kusin Joel Adolphson, placerade sig på sjunde plats med sin video där de testar att leva nyttigt respektive onyttigt i 24 timmar.

Topp 10-listan över populära YouTube-videor 2023 i Sverige

"Lever en dag som Sveriges mest bortskämda person" - Uppdrag: Mat "Rihanna’s full Apple music super bowl LVII halftime show" - NFL "Melodifestivalen 2023 Parodi - finalen" - Sam the man "Melodifestivalen Parodi 2023" - Bröderna Norberg - Daniel och Emil "$1 vs $500,000 plane ticket!" - Mr Beast "Mauri möter: Enda svensken på Death row" - Topp 1 i Sverige "Lever nyttigt vs onyttigt I 24 h" - I just want to be cool 2 "Vem ligger med vem?" - JLC "20 women vs one sidemen: Kai Cenat edition" - Sidemen "Vi bastar med världsmästaren i bastu (Superhuman)" - Random Making Movies

