Vin Diesel stäms för övergrepp: "Klädde av mig och började..."

Skådespelaren Vin Diesel, 56, har blivit stämd av en tidigare assistent som anklagar honom för att ha utsatt henne för sexuella övergrepp.

Kvinnan arbetade för Diesels bolag One Race i Atlanta och hennes arbetsuppgifter gick ut på att eskortera Vin Diesel till och från olika evenemang för att se till att han inte hamnade på paparazzibilder med andra kvinnor än sin dåvarande flickvän, skriver Vanity Fair.

Assistent stämmer Vin Diesel för sexuella övergrepp

Enligt stämningsansökan var kvinnan ensam med Vin Diesel på hans hotellrum på det femstjärniga lyxhotellet St Regis i Atlanta, där han var för att spela in Fast Five, den femte filmen i den populära The Fast & the Furious-seriebn.

Brittiska The Guardian har tagit del av anmälan, och där beskriver kvinnan hur han först försökte dra ner henne i sin säng, varpå hon skrek och sprang mot badrummet och knuffade undan honom.

Han stod kvar och tryckte upp henne mot väggen med hjälp av sin kropp. Han ska ha tvingat henne att röra vid hans erigerade penis, samtidigt som hon sa nej. Han ska sedan ha onanerat.

"Hon var livrädd, blundade och försökte distansera sig från övergreppet, och försökte undvika att göra honom upprörd", står det att läsa i anmälan.

Några timmar efter händelsen ska kvinnan ha fått ett samtal från Vin Diesels syster, som är vd för One Race, med budskapet att hennes anställning i företaget hade upphört.

Vin Diesel förnekar anklagelserna

Stämningsansökan har lämnats in i Kalifornien, där man tillfälligt har ändrat preskriptionstiden för fall som rör sexuella övergrepp. För att den anklagade ska kunna åtalas då preskriptionstiden löpt ut måste personen ha försökt att minst en gång tidigare mörka anklagelser om övergrepp, skriver Variety.

Vin Diesels advokat säger i ett uttalande till Vanity Fair att skådespelaren förnekar anklagelserna och att "det här är första gången han hör om den här 13 år gamla historien från en person som var anställd i bolaget under nio dagar".