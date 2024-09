Countrystjärnan Kris Kristofferson död

Countrystjärnan Kris Kristofferson har dött, 88 år gammal. Han avled i sitt hem på Hawaii, uppger en talesperson för familjen. "Han var något speciellt", säger skådespelerskan Barbra Streisand i ett uttalande.



Kris Kristoffersons kända låtar

Mångsysslaren Kristoffersons karriär tog fart sent på 1960-talet. Amerikanen, med rötter i Texas och Sverige, skrev klassiker som "Sunday mornin' comin' down", "Help me make it through the night" och "For the good times".

Han var själv artist, men många av hans låtar fick mest uppmärksamhet när de framfördes av andra – till exempel Janis Joplins version av "Me and Bobby McGee" som hon spelade in kort innan hon dog av en överdos 1970.

Fick en Golden Globe

Kristofferson var också skådespelare, och spelade till exempel huvudrollen mot Barbra Streisand i "A star is born" (1976), för vilken han belönades med en Golden Globe. Han spelade också i "Blade" som fick premiär 1998.

"Första gången jag såg Kris uppträda var på klubben The Troubadour i Los Angeles. Jag visste att han var något speciellt. Barfota med sin gitarr verkade han perfekt för manuset jag jobbade på, som så småningom blev "A star is born", skriver Barbra Streisand på sociala medier.

Hade bandet The Highwaymen med Willie Nelson

Kristofferson gifte sig med sångerskan och låtskrivaren Rita Coolidge 1973. De fick en framgångsrik karriär som duo och vann två Grammys, innan de gick skilda vägar 1980.

Rita Coolidge och Kris Kristofferson 1973. Bildkälla: AP/TT Bild

Under 1980-talet hade han också framgångar med gruppen The Highwaymen som bildades med countrykollegorna Johnny Cash, Wille Nelson och Waylon Jennings. Gruppen gav ut tre album mellan 1985-1995.

Kris Kristofferson och Willie Nelson 1992. Bildkälla: AP Photo/Douglas Pizac/TT Bild

Dolly Parton om Kris Kristofferson

Kristoffersons farmor och farfar var första generationens invandrare till USA från Sverige.

Kris Kristofferson drog sig tillbaka från att uppträda och spela in musik 2021, och har sedan dess endast gjort enstaka gästspel på scenen. Enligt familjens talesperson somnade han in omgiven av sin familj.

"Vilken stor förlust. Vilken stor låtskrivare. Vilken stor skådespelare. Vilken stor vän", skriver sångerskan Dolly Parton på sociala medier och avslutar med orden "I will always love you", som också är titeln på hennes mest kända låt.

Kris Kristoffersons familj om sorgen: "Tungt hjärta"

En representant för hans efterlevande familj skriver i ett uttalande till People att han dog fridfullt i sitt hem i Maui lördag den 28 september.

"Det är med tungt hjärta som vi berättar att vår make/pappa/morfar, Kris Kristofferson, somnade in fridfullt i lördags den 28 september i sitt hem. Vi är alla så välsignade över vår tid med honom. Tack för att ni älskat honom alla dessa år, och när du ser en regnbåge, så vet då att han ler ner åt oss alla", skrev familjen, uppger People.

Kris Kristofferson blev 88 år gammal.