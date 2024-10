Brittisk Eurovisionvinnare död: "Total chock"

Martin Lee, en av medlemmarna i Brotherhood of Man, har avlidit, 77 år gammal, uppger brittiska medier. Gruppen vann Eurovision Song Contest 1976.

Martin Lee avled i söndags, uppger gruppen i ett uttalande via den brittiska nyhetsbyrån PA.

Brotherhood of Man sjöng låten "Save your kisses for me" för Storbritannien i Eurovision Song Contest 1976 i Haag i Nederländerna. Låten har blivit en Eurovisionklassiker.

Det här är Brotherhood of Man och Martin Lee

Sverige deltog inte 1976 efter debatten som Eurovision Song Contest i Stockholm året innan hade orsakat.

Brotherhood of Man grundades redan 1969 och Martin Lee kom med i gruppen tre år senare. Storhetstiden var under 1970- och 80-talen, då flera av gruppens hits hamnade på topplistorna. Efter att tillfälligt ha splittrats återförenades Brotherhood of Man och turnerade tillsammans ända in på 2020-talet.

Martin Lees hustru Sandra Stevens om sorgen

På Facebook skriver bandet om sorgen efter sin älskade kollega.

"Han kommer bli kolossalt saknad av bandmedlemmarna Nicky Stevens, Lee Sheriden och speciellt Sandra Stevens som han varit gift med i 45 lyckliga år. Under de 50 senaste åren har vi fyra turnerat världen runt tillsammans i harmoni och vi har så många fina minnen. Men nu är vi i total chock och kan inte tänka oss en värld utan Martin Lee. Vila i frid"

Bandmedlemmarna Brotherhood of man hyllar sin tidigare bandkollega. Bildkälla: Facebook