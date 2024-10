Basisten Phil Lesh död

Phil Lesh föddes i Berkley i Kalifornien 1940. Han spelade trumpet och fiol under uppväxten, men lärde sig snabbt att spela bas för att komplettera de andra i bandet. Han betraktade och hanterade basen som ett soloinstrument och spelade oftast med plektrum. Lesh ansåg att The Grateful Dead spelade "elektronisk kyrkomusik" och pushade gärna för mer improvisation och experimenterande under inspelningarna.

1995 gick Jerry Garcia bort och bandet upplöstes officiellt. 2015 firade bandet ändå sin 50-årsdag med en farvälturné och samma år gick Phil Lesh ut med att han drabbats av prostatacancer. Hans anhöriga har dock inte offentliggjort dödsorsaken. Familjen skriver i ett uttalande att han var högt älskad och en person som spred glädje omkring sig.

Phil Lesh blev 84 år.

Phil Lesh. Foto: Carlos Avila Gonzalez

