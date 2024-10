Josephine Bornebusch ålder – hur gammal är hon?

Josephine Bornebusch föddes 12 september 1981. Det betyder att hon i skrivande stund är 43 år gammal, och hösten 2025 fyller hon 44 år.

Josephine Bornebusch längd – hur lång är du?

Flera uppgifter på nätet gör gällande att Josephine Bornebusch är 177 centimeter lång, men i en intervju med tidningen Vi så uppgav hon själv att hon är 180 centimeter lång. Hennes längd passade dessutom övrigt till basket som var en stor passion under uppväxten. I intervjun med Vi så berättade Josephine att hon drömde om att bli proffs i basket.

Var Josephine Bornebusch ung när hon slog igenom?

Den första film Josephine var med i var Moderna människor 1983 – då var Josephine två år. Men det riktiga genombrottet kom som överklasstjejen Madeleine Boisse de Blaque i långköraren Rederiet.

Filmer och tv-serier med Josephine Bornebusch – vad har hon gjort?

Hon har varit med i bland annat Järngänget, Hundtricket och Playa del Sol. Mest känd är hon kanske för sin roll som Mickan i Solsidan.

– Jag behöver bara sätta på mig den där klänningen och de där skorna så är jag hon, berättade hon i en intervju med Dagens Nyheter.

Blast from the past! Gänget från Hundtricket. Linus Wahlgren, Christoffer Panov (regi), Christian Ekelöw (regi), Josephine Bornebusch, Alexander Skarsgård och Ivan Nikcevic. Bildkälla: Anders Wiklund/TT Bild

Henrik Dorsin, Josephine Bornebusch och Felix Herngren. Bildkälla: Magnus Andersson/TT Bild

Som regissör har Josephine Bornebusch gjort flera hyllade filmer och serier så som Orca, Älska mig och även regisserat flera avsnitt av serien Bad Sisters.

Regisserade Josephine Bornebusch Baby Reindeer på Netflix?

Ja, Josephine Bornebusch regisserade tre av de sju avsnitten av Netflix omtalade serie Baby Reindeer, som handlar om hur en stalker blir besatt av komikern Richard Gadd.

– Jag var helt fast från första sidan, sträckläste manuset och tänkte: "Åh herregud, vad mörkt!". Jag kunde inte sluta att tänka på Richards komplexa, brutalt självutlämnande och modiga historia. Men mitt i allt mörker är det också den knasigaste serie jag har arbetat med, berättade Josephine Bornebusch i en intervju med Dagens Nyheter.

Richard Gadd och skådespelaren Jessica Gunning som spelar i Baby Reindeer. Bildkälla: AP Photo/Chris Pizzello/TT Bild

Är Josephine Bornebusch med i Släpp taget på Netflix?

Ja, Josephine Bornebusch har skrivit manus, regisserat och spelar även huvudrollen som karaktären Stella i dramafilmen. Andra skådespelare i filmen är Pål Sverre Hagen, Sigrid Johnson och Olle Tikkakoski Lundström.

I filmen får Bornebusch karaktär Stella ett besked "som förändrar allt". Det får henne att vilja samla familjen igen, och det är kanske lättare sagt än gjort. Detta då familjen utgörs av en frånvarande make, en tonårsdotter som är långt ifrån en solstråle och en yngre son med ett enormt bekräftelsebehov.

Har Josephine Bornebusch make eller pojkvän?

Ja, hon träffade sin make Erik Zetterberg på krogen Riche i Stockholm.

– Det var någon kväll. Vi hade väldigt kul ihop bara. Han var rolig. Vi har exakt samma humor och garvar åt samma saker, har hon berättat i en intervju med Expressen.

Josephine Bornebusch och maken Erik Zetterberg. Bildkälla: Stella Pictures.

De höll kontakten via mejl i ett par månader, och sen dejten som sedan följde har de levt ihop. Josephine och Erik gifte sig i december år 2010 i Johannes kyrka i Stockholms innerstad. Aftonbladet rapporterade då att flera kända gäster fanns på plats, bland andra Alex Schulman, Filip Hammar och Felix Herngren. Efter vigseln, som ju ägde rum bara några dagar före lucia, så bjöds det på glögg och pepparkakor. Därefter vankades det fest på Astoria.

Vem är Josephine Bornebuschs make Erik Zetterberg?

Erik Zetterberg har ett förflutet som art director, och senare blev han något av en modeveteran. Enligt Svenska Dagbladet har han varit kreativ ledare på H&M och Net-a-Porter. Han jobbade även för Amazon Fashion och bodde då i New York med familjen.

Erik Zetterberg och Josephine Bornebusch. Bildkälla: Stella Pictures.

PÅ H&M lärde han känna David Hermann, och det var med denne som han senare kom att grunda Singular Society, som också är en del av H&M. Affärsidén går ut på att medlemmarna betalar en månadskostnad på 95 kronor och då får tillgång till kvalitetskläder till inköpspris.

– Jag tror inte att statussökande är främsta skälet att bli medlem hos Singular Society. Som någon sa till mig häromdagen: "Ni är för de kloka, inte för de rika", sa Erik Zetterberg om verksamheten i en intervju med Svenska Dagbladet.

Har Josephine Bornebusch barn?

Ja, Josephine Bornebusch har barn. Tillsammans med maken Erik har hon sonen Henry som föddes år 2014 och dottern Mika som föddes 2016. När barnen var mindre så befann sig Josephine i vad hon kallar för "hetsfasen". I en intervju med Expressen 2020 berättade hon mer om det.

– Still going strong. Just nu befinner sig jag och min man Erik i "hetsfasen" som småbarnsföräldrar. Hur man får ihop allt? Precis som alla andra: Man gör så gott man kan.

Josephine Bornebusch. Bildkälla: Jurek Holzer/SvD/TT Bild

Mika Zetterberg Bornebusch hade faktiskt en roll i sin mammas film Orca, där hon spelade karaktären Lily, skriver Imdb.

Har Josephine Bornebusch Instagram?

Ja, Josephine Bornebusch har ett konto på Instagram med över 120 000 följare. På Instagram heter hon @jbornebusch.

Var bor Josephine Bornebusch?

Josephine Bornebusch bor i en över 200 kvadratmeter stor våning i Stockholms innerstad. Den maffiga sekelskiftesvåningen, som byggdes i slutet av 1890-talet, är värderad till över 25 miljoner kronor.

Josephine Bornebusch. Bildkälla: Anders Wiklund/TT Bild

Enligt uppgifter från Bebyggelseregistret som Nyheter24 har tagit del av så är en av arkitekterna bakom huset faktiskt en känd profil som under sin livstid ritade pampiga byggnader så som en av Sveriges mest kända saluhallar, ett populärt museum och ett palats i Stockholm som idag är både museum och festlokal.

Stockholms innerstad. Bildkälla: Emma-Sofia Olsson/TT Bild

En lite kuslig detalj med kvarteret där Josephine Bornebusch bor är att det på 1600-talet levde en känd bödel i omgivningarna, och bödeln gav sedan gatan dess namn. Men då namnet klingade av död så gav det kvarteret en lite tråkig touch. Därför fick husägarna i slutet av 1800-talet igenom ett namnbyte – och tur var väl det!

Tidigare bodde familjen Bornebusch en våning i Stockholm city, men inför att de flyttade till New York under en tid så såldes den lägenheten, vilket Aftonbladet då rapporterade om.