I lördags var det premiär för Melodifestivalen 2025. Programledare i år är Kristina "Keyo" Petrushina och Edvin Törnblom, som under kvällen presenterade alla tävlande artister och deras bidrag. På scen stod bland andra Maja Ivarsson, John Lundvik och Linnea Henriksson.



Keyyo och Edvin Törnblom är programledare för Melodifestivalen 2025. Bildkälla: Jessica Gow/TT Bild



En av årets debutanter heter Meira Omar, som många kanske känner igen från realityserien Love is Blind.

Meiras bidrag heter Hush, hush – något som resulterade i en ordvits från programledaren Edvin Törnblom.

– Oj oj oj, här sitter Meira Omar och strålar. Jag har förstått att det är många där hemma som tror att Meira sjunger "Bira, bira, bärs, bärs". Men hon sjunger inte "bärs". Hon sjunger "hasch" och det är mycket bättre, sa Edvin innan han satte sig till rätta för att ta pulsen på Meira.

Edvin Törnblom och Meira i Melodifestivalen 2025. Bildkälla: SVT

Melodifestivalen anmäls för ordet om hasch

Nu kan Nyheter24 avslöja att programledarens skämt har fått flera tittare att reagera och ta steget att anmäla Melodifestivalen till Granskningsnämnden.



"Som någon som varje dag arbetar mot narkotika och ser baksidan i samhället av resultatet av narkotikabruket så blir jag ganska bestört över ett sådant uttalande! Det finns en jättestor publik som tittar på programmet och att då sprida sådana budskap, oavsett om det var medvetet eller omedvetet, är direkt ansvarslöst. Skärpning!", skriver en Rickard i sin anmälan.

Trebarnsmamman Lisa skriver i sin anmälan att det är "under all kritik":

"Jag tycker att det är under all kritik att skämta om sex och droger under Melodifestivalens så som Edvin gjorde i programmet. Sitter med mina barn, 4,7 och 9 år gamla som inte alls förstod dessa skämt och jag tycker det är fullkomligt olämpligt att introducera denna kränkande och grova humor under ett familjeprogram som melodifestivalen. Skärpning där! Detta ska vara familjeunderhållning! Vi försöker fostra goda samhällsmedborgare med bra värdegrunder och detta hjälper inte direkt till. /arg mamma"

En tredje anmälan, inskickad av Åsa, lyder:

"I programmet som ses av många barn uttrycker Edvin Törnblom att hasch är bättre än öl. Hur kan man uttrycka sig på det sättet inför en ung publik. Varför inte ta ansvar för vad man säger. Drogliberal passar sig inte att vara inför barn när vi har så stora problem med många ungdomar som testar droger".

John är en annan tittare som tog illa vid sig av Edvins ord i direktsändning.

"Programledaren säger tydligt "Hasch är bättre än bira" Så tråkigt att sitta med familjen och minderåriga och höra en programledare säga att hasch är bättre än bira. Även om vi vuxna kan förstå att det kan finnas en ordvits som hänvisar till en låt som heter "hush hush". Bedrövligt att manusförfattaren och SVT ger ok på en sådan grej", skriver han i sin anmälan.

"Jag anser att det är fullständigt opassande att under ett program som riktar sig till en yngre publik (och övrig publik) påstå att hasch på något sätt skulle vara bättre än öl och uppmana till att droger är bättre. Att över huvudtaget förminska drogers biverkningar och farlighet i direktsändning är inte okej underhållningsmaterial i SVT", skriver tittaren Ulrika i sin anmälan.

SVT svarar på kritiken

Anders Wistbacka är projektledare för Melodifestivalen. I en kommentar till Nyheter24 skriver han:

"Humor i Melodifestivalen är alltid en källa till tyckande. I det här fallets så skämtar Edvin Törnblom om Meira Omars bidrag som heter Hush Hush".