Kända tv-profilen är Farmen-Alidas bästa kompis

Farmen 2025 är i full rullning och det var få som tilläts undgå att det var två deltagare som var varandras ex – och att uppbrottet inte tycktes slutat på det bästa sättet.

När deltagaren Peter Rönnlund klev in på gården fick han ganska direkt syn på sin gamla flickvän Alida Kanthe.



– Jag hade ingen aning om att hon hade sökt till Farmen. Vi gjorde slut för cirka ett och ett halvt år sedan och då hade ingen av oss berättat för den andre att man tänkt söka.

Och enligt produktionen hade inte de heller någon aning.

– Vi hade ingen aning om att de hade haft en relation, berättade Farmens presschef Ludvig Ternstedt.

Efter någon timma valde Peter att gå till Alida för att kolla om hon ville prata. Och det, det ville hon inte.



Scener från Farmen 2025. Bildkälla: TV4

– Jag är här för att hitta tillbaka till mig själv efter vår relation som tog slut för ett och ett halvt år sen. Så är han också här. Och ingen av oss har sagt till den andre att man tänkte söka... det behöver bli så att en av oss åker ut.

Men man kan gott säga att det hela löste sig självt.

Efter bara några dagar på gården så var det många som ifrågasatte Peters sätt att bete sig på och en av dem var Robert Nilsson.

– Du får ta av dig offerkoftan och stå för dina handlingar, sa Robert under middagen.

Senare under kvällen då produktionen lämnat huset för att istället spela in synkar ute på gården kommer deltagare utrusandes och sa att Peter kommit in och sagt att han vill ta bråket "som män".

Farmen 2025. Bildkälla: TV4

Dagen efter kom Anna Brolin in i huset och meddelade att Peter fått lämna.

Hur det då går för Alida? Minst sagt bra. Hon är fortfarande väldigt omtyckt på gården och har även en fling med Mikael Andersson.

Farmen 2025. Bildkälla: TV4

Men det inte alla vet är att Alida också är bästa vän med en annan profil.



Matilda Bohäll är Alidas bästa kompis

På sina sociala medier har man kunnat se att Alida fortfarande håller kontakten med Jesper Dragunowicz som hon kom väldigt nära under inspelningen.

Men en annan person man sett att Alida är mycket nära med är en person som varit med i Paradise Hotel.

Nämligen Matilda Bohäll som är Alidas bästa kompis.

Och ja, om man tänker på det så låter tjejernas dialekt snarlika då båda är från Göteborg.

Matilda har under de senaste åren inte synts i tv.

"Min finast älskade bästa vän", skrev Alida på en av Matildas bilder.

"Mitt syre", svarade Matilda.

Fint!

