Kundernas chockupptäckt på Ica: "Respektlöst"

En händelse som inträffade vid Ica Maxi i Bålstad under måndagen har blivit viral på internet. När kunderna anlände till parkeringsplatsen på morgonen möttes de av en chock.

Chockupptäckten på Ica Maxi: "Otroligt onödigt"

Under natten hade någon placerat butikens alla kundvagnar på parkeringsrutorna, vilket gjorde det svårt för bilister att parkera, något Ica Maxi-butiken själv uppmärksammade i ett inlägg på Facebook.

Händelsen har både hyllats och kritiserats.

"Otroligt onödigt, men samtidigt småroligt, fast mycket dumt", skriver en person i kommentarsfältet.

"Fick ett gott morgonskratt, underbart!", skriver en annan.

"Idioti, tycker synd om personalen som måste fixa", skriver en annan.

Även i ett kommentarsfält på Tiktok, där Aftonbladet uppmärksammat händelsen, är det flera som inte är särskilt imponerade av buset.

"De som inte jobbar med kundvagnar vet inte hur stressigt, störande och irriterande det här är. Det är bara respektlöst", skriver en användare.

Parkeringsplats utanför City Gross ockuperad av kundvagnar

Det är inte första gången som en liknande händelse äger rum. Så sent som i söndags drabbades City Gross i Borlänge av samma fenomen, något även Aftonbladet uppmärksammat.