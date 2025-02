Spaghetti, amore och textrader som "no stresso, no need to be depresso". Klichéerna duggar tätt i det estländska Eurovision-bidraget "Espresso macchiato" som framförs på en blandning av bruten italienska och engelska.

Läs mer från Nyheter24 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt Prenumerera Italienarna är inte roade, rapporterar Der Spiegel.

Vill att bidraget ska uteslutas Längst går nationalistiska Legas Gian Marco Centinaio, vicepresident för Italiens senat, som kräver att sångaren Tommy Cash utesluts från tävlingen. — Han borde komma till Italien och se hur hederliga människor arbetar innan han skriver dumma sånger fulla av klichéer.