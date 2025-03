Att ställa upp i Farmen är ingen direkt dans på rosor. Deltagarna som ställer upp i programmet tvingas lämna sina bekvämligheter hemma för att istället flytta in på en gård i de småländska skogarna. Där ska de under en hel sommar leva som man gjorde på 1800-talet – det vill säga utan el och rinnande vatten.

Utöver alla uppgifter och rädslan över att bli vald som första kämpen är det andra saker du måste utstå under din tid på gården. Redan från dag ett så paktas det hejvilt, maten som äts består mest av potatis och rovor, det finns ingen vanlig dusch eller hygienartiklar och på nätterna vaknar deltagarna av att det kryper råttor i väggarna.

Under säsongens gång har mycket hänt, bland annat under första avsnittet då Alida Kanthe insåg att hennes ex Peter Rönnlund också befann sig på gården. Någonting ingen av dem vetat om sedan innan.