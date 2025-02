Har Bachelorette-Sonja dejtat tjejer förut? Nu svarar hon

Det var hösten 2024 som Sonja Livbom, 29, blev känd över en natt då hon stegade in som det årets Bachelorette. I drygt en månads tid skulle hon strosa runt bland Mexikos varma vindar, svajande palmer och kristallblått vatten. Men ja, en annan detalj är att hon även skulle dejta över 20 stycken killar i jakt på att hitta den stora kärleken.

Sonja Livbom. Bildkälla: TV4

I podden Bathinas skilda möten med Bathina Philipson berättade Sonja att hon till en början, efter att ha träffat alla killarna, inte direkt kände att hon fastnat för någon.

– Jag gjorde ju inte det. Eller det är klart att man tyckte att vissa såg bra ut men jag kände inte alls att jag fastnat för någon rent kemi-mässigt med och för mig är det mycket personligheten som räknas, berättar Sonja i podden.

Några av killarna som Sonja dejtade. Bildkälla: TV4

Redan i andra avsnittet klev dock William Palmblad in som "Byggare bob" och då väcktes Sonjas intresse ganska så direkt. Säsongen slutade även med att det just blev William som fick den sista rosen (just då i alla fall).

Sonja och William hittade varandra i Bachelorette 2024. Bildkälla: TV4

Men Sonjas kärleksresa var inte slut på långa vägar. Efter att hon och William varit tillsammans i drygt ett år så gick profilerna skilda vägar. William är i dag tillsammans med en annan Bachelor-profil nämligen Emma Holmberg, 23.

När Nyheter24 under 2024 träffade Sonja ute på röda mattan berättade hon att hon dejtade runt lite men fortfarande var singel. Men sedan – under en Mexikoresa så hände någonting.

Hon blev nämligen kär.

Har Sonja Livbom dejtat tjejer förut? Nu svarar hon

En av personerna som var med på resan var ingen mindre än Rosanna Charles. Rosanna hade precis gått ur en relation med Saga Frisk Sundberg och var inte alls på jakt efter att träffa någon ny så pass snabbt.

– Man kan väl säga att det var i Mexiko som både jag och Sonja kände att känslor uppstod, och ja... det är ju svårt att göra någonting åt, berättar Rosanna i podden "Högt i tak".

För cirka två veckor sedan valde Rosanna och Sonja att gå ut med att de är ett par och snabbt så haglade det in kärlek på profilernas sociala medier.

Men det är en fråga som väldigt många varit nyfikna på. Nämligen om Sonja dejtat tjejer tidigare.

I veckan har Sonja och Rosanna valt att bege sig till Palma på lite semester och de valde då att spela in en frågestund under sin väntan på hotellet.

Sonja och Rosanna hade en liten frågestund. Bildkälla: Youtube

– För mig är det inte alls samma sak att vara kär i en tjej som att vara kär i en kille. Vi blev ju kompisar först innan vi blev kära i varandra. Det tror jag gjort att vi är så trygga i varandra som vi är... även som partner? Vi kan prata om allt, öppna upp mig om allt... och redan känner vi av varandras energier snabbt, berättar Sonja och fortsätter:

– Har jag dejtat en tjej förut? Nej det har jag inte gjort.... du Rosanna har dejtat en och varit tillsammans med en innan mig, frågar Sonja.

– Ja men precis, svarar Rosanna.

Sonja berättar även att det finns dom som tror att deras relation är ett PR-trick.

"Nej det var inget PR-trick". Bildkälla: Youtube

– Jag tror att många tror det då du varit med i Bachelorette och dejtat massa killar? Kan det inte vara så?, frågar Rosanna.

– Ja men de flesta har verkligen typ bara hyllat oss? Det är kanske är två som ifrågasatt men annars bara kärlek.

Sonja berättar att det är många som även undrar om hon är förvirrad i sin sexualitet.

– Många frågar ju om jag "är flata nu" och jag anser mig inte vara någonting utan jag anser mig bli kär i en person.... och nu råkar det vara en tjej, avslutar Sonja.

