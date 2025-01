Där kom dagen då Farmen 2025 förvandlades till en sexsåpa

Premiäravsnittet av Farmen 2025 har gått av stapeln och jag vet inte ens var jag ska börja.

Jag har alltid tyckt om Farmen och sett säkert sju-åtta säsonger av programmet och faktiskt aldrig blivit besviken. Det är verkligen någonting speciellt i när man castar vanligt "fölk" från Sveriges alla hörn. Det känns mer äkta än program med kändisar eller folk som varit med i tv förut.

Genom årens gång har man fått se både det ena och det andra. Folk har slagits och kastat gröt på varandra. Hot om att "bryta nacken på na" har fått deltagare utslängda, vissa har gått omkring nakna och de har varit midsommarfester som spårat ur totalt.

Men i år fick vi se någonting helt nytt.

Till att börja med så är ju castingen i år genialisk. Det är känslomänniska efter känslomänniska som man ser har stubin lika lång som en hissknapp och väldigt många som "inte tar någon skit".

En sooooolklar favorit redan från dag ett är ju givetvis Jesper Dragunowicz. "Oj det var tidigt innan man ens sett hur de fungerar i grupp" kanske ni tänker men det finns ingenting denna människa kan göra för att jag ska tycka mindre om honom. Han är en sån som skulle komma undan med att ramla in i ens vitrinskåp på en nyårsfest trots att ens mormors gamla orreforsglas låg i spillror över hela golvet.

"Du det är ko-lugnt. Det är ju bara materiella saker".

Hade det varit någon annan hade man nackat dem på plats samt krävt ersättning för varenda glas.

Jesper får krossa vitrinskåp om han vill. Bildkälla: TV4

Någon som också verkar vara en påse med kul är ju Robert Nilsson. Detta är en mycket speciell kantarell som man aldrig riktigt kan tyda i om han är ironisk eller allvarlig men sånt gör ju jävligt bra tv.

Men nu.... nu ska vi komma till det viktiga här. Det som fick mig att ställa mig upp i soffan och skrika "DET KAN INTE VARA SANT!??!".

Det är ju att genierna på TV4..... i år.... har skickat in ett ex-par.

Peter Rönnlund är en mycket speciell prick vilket man märker ganska snabbt. Han känns helt enkelt, speciell. Genom fönsterrutan får han syn på gårdens pudding, Alida Kanthe, som då är hans goda ex.

Deras uppbrott är lika färskt som nybakat bröd. Saker och ting är inte läkta och det är absolut inte god stämning.

Det man får veta är att det är cirka ett och ett halvt år sedan de gjorde slut och i Peters presentationsvideo får man tydligt se att han har en ny flickvän. Så legat på latsidan när det kommer till att träffa någon ny... det har han ju inte gjort. När exakt de träffats... det framgår inte.

När han med lågt huvud traskar ned till Alida på gården ser man i hennes blick hur ledsen, arg och sårad hon är. Man ser att det känns som att hon får syra hällt över bröstkorgen. Peter frågar om hon vill prata och hon säger nej. När han sedan går brister hon ut i gråt och tröstas av två andra tjejer på gården.

Scener från Farmen 2025. Bildkälla: TV4

Jag vet att jag är en häxa som bor längst ned i helvetet. Men, samtidigt som jag lider så oerhört med Alida så kan jag inte låta bli att känna ren och skär eufori över hur fantastisk tv detta är.

Och det stannar ju absolut inte här heller.

Det är nämligen så att den ironiske hovslagaren Robert fått upp ögonen för Alida och känner att han kommer att försöka testa sin lycka framöver.

Farmen 2025. Bildkälla: TV4

– Alida... jag tror hon är lite intresserad. Jag får den känslan i alla fall. Man får se... kanske blir en kram eller två.... vem vet.

Dagen är här. Dagen vi alla väntat på. Farmen har nu fått en hint av sex/skandalsåpan Ex on the beach i sig – och det går ju inte annat än att älska...hur kommer det här egentligen att sluta?

Det är svårt att förklara vad det är man gillar med det här men man kan säga att det är en gryta som redan är god, men sen tillsätter man lite mer fond och den blir helt plötsligt perfekt.

Tack TV4.

