Persbrandt borta från storserien – ersatt av folkkär stjärna

Mikael Persbrandt gjorde rollen som The Mule i Foundation på Apple TV+

För ja, under 2022 stod det klart att svenske Mikael Persbrandt skulle spela rollen som The Mule. Persbrandt medverkade i fyra avsnitt av den andra säsongen, som sändes år 2023, enligt Imdb.

Mikael Persbrandt inte längre med i Foundation – ersatt av dansken Pilou Asbæk

Andra stjärnor i den tredje säsongen är Cherry Jones (Succession), Synnøve Karlsen (Last Night in Soho), Cody Fern (American Horror Story), Brandon P. Bell (Dear White People), Tómas Lemarquis (Blade Runner 2049), Yootha Wong-Loi-Sing (Really Love) och Leo Bill (Becoming Elizabeth).