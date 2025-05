Varför skar Vincent van Gogh av sitt öra?

Dagen före julafton 1888 så bråkade Vincent med sin vän, konstnären Paul Gauguin . Van Gogh led då av hallucinationer som var så allvarliga att han ibland förlorade medvetandet. Under bråket med Gauguin drabbades han plötsligt av en sådan attack, tog en kniv och skar av sitt ena öra.

Vincent van Gogh levde på mentalsjukhus i ett år

Efter incidenten med örat så försämrades Vincents mentala hälsa ännu mer. Slutligen valde Vincent själv att lägga in sig på ett mentalsjukhus. Valet föll på det psykiatriska sjukhuset Saint-Rémy-de-Provence, har van Goghs museum skrivit på sin hemsida.

Där stannade han i ett år, och under den här tiden målade han över 150 verk – några av dom hans allra mest kända. Däribland Almond Blossom och Starry Night. Den sistnämnda oljan är inspirerad av Van Goghs utsikt från sitt rum på sjukhuset.

Vincent van Gogh var missnöjd med Starry Night: "Ett bakslag"

"Återigen så tillåter jag mig själv att göra stjärnorna för stora", skrev Vincent självkritiskt, har The Art Newspaper rapporterat.

Sanningen om Vincent van Goghs kända tavla

Sedan 1941 så har Starry Night hängt på Museum of Modern Art (Moma) i New York. Upworthy skriver att miljontals människor har sett tavlan under de 125 år den har funnits – men att ingen riktigt har sett den.