För det är ju under de små, obevakade ögonblicken som både stora och små olyckor oftast händer.

Barn förstörde tavla av Mark Rothko

Den holländska tidningen Algemeen Dagblad rapporterade förra veckan hur ett barn under ett "obevakat ögonblick" förstörde verket Grey, Orange on Maroon, No. 8 genom att ha rört vid tavlan.