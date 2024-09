Britney Spears röst helt förändrad – fansen tror det värsta

Med sin helt unika röst har Britney Spears gett världen hits som Toxic, ...Baby one more time och Oops I dit it again. Men hennes en gång så vackra röst är nu helt "förstörd". Ett nytt klipp på stjärnan har fått tusentals fans att oroa sig över hennes hälsa – och röst. "Det är hjärtekrossande att se" och "Det är så läskigt att höra" är några reaktioner på det nya klippet.

VMA-galan bjöd på flera höjdpunkter – men en av de mest omtalade, som har blivit den stora snackisen, var Sabrina Carpenters kyss – med en alien. En liten vinkling till Britney Spears legendariska kyss med Madonna på VMA-galan för över 20 år sedan? Kanske. Nu har i alla fall Britney Spears tyckt till om kyssen. I ett klipp på sin Instagram berättar Britney vad hon tänker kring det hela. "Såg ni VMA:s? Jag såg det inte, men jag såg lite på min telefon på Youtube med Sabrina Carpenter. Varför kysste hon en alien på scen? Jag avgudar henne. Älskar henne till döds. Jag förstod inte den delen. Varför kysste hon inte en tjej? Det var skumt. Men jag tyckte också att hela grejen var konstig", sa hon i klippet. Britney berättade även att hon uppskattade att Sabrina nämnt Britneys namn på röda mattan lite tidigare under kvällen. "Det var ganska coolt. Ibland glömmer jag att jag är känd. För jag är mamma, ganska gammal, blablabla, men det var ganska coolt. Hon gjorde mig cool. Ok, kanske inte", skrattade hon. Britneys budskap och åsikter i klippet är inte det som har väckt starka reaktioner. Istället har nu tusentals fans börjat oroa sig för något av det viktigaste Britney har: nämligen hennes ikoniska röst. I klippet så låter Britneys röst nämligen helt annorlunda – både mörkare och raspigare. Även Britney Spears tänder är något som har fått hennes trogna fans att känna stor oro. Hennes annars så vita bländande tandrad såg nämligen helt annorlunda ut. Britney Spears 2018. Bildkälla: Chris Pizello/AP/TT Bild Britney år 2015. Bildkälla: Jordan Strauss/TT Bild I kommentarsfältet på Entertainment Tonight, som delade klippet, så har det kommit in tusentals kommentarer. Fansen är oroade över att hon skulle ha börjat knarka igen, och att hon flera gånger stryker sig under näsan ser en del följare som ett tecken på att hon kan ha snortat något. Britney torkar sig flera gånger under näsan. Britney Spears stirriga blick, mörka påsar under ögonen, släpiga röst och annorlunda rörelser i klippet har fått fansen att oroa sig. Britney Spears 2024. "Åh stackars Britney, det ser ut som att hon knarkar"

"Vad hände med hennes tänder?" "Droger. Ser ni hur hon torkar sig under näsan?" "Hon låter så läskig" "Älskar Britney men uppenbarligen behöver hon hjälp. Vad är det för fel på hennes röst? Och tänderna. Hoppas någon nära henne bryr sig och finns där för henne för att ge henne den hjälp hon behöver" "Vad är det för fel med hennes röst. Det är hjärtekrossande att se" "Det ser ut som att hon knarkar igen" "Den här kvinnan är på meth. Hennes tänder och rösten som är förstörd, och ögonen som är helt svarta. Jag ber för henne". Att Britney Spears tänder ser annorlunda ut i klippet kan ha en helt naturlig förklaring och behöver alltså inte alls handla om något missbruk. Britney Spears har något som heter diastema, vilket är ett lite mer generöst mellanrum mellan tänderna. På röda mattan och i musikvideos har hon tidigare haft en slags "fyllning". Den ska bytas ut vart tionde år, och enligt Distractify kan det vara så att hon helt enkelt inte bytt ut den. Visa det här inlägget på Instagram Kevin Federline oroad över att Britney Spears tar meth Britney Spears ex Kevin Federline har öppet berättat att han är oroad över att Britney Spears skulle gå på meth, eller metamfetamin som det heter. Kevin och Britney har två söner ihop – Jayden James och Sean Preston. Sönerna har inte träffat Britney på flera år och vill inte heller ha någon kontakt med henne. – Jag är rädd att hon är på meth. Jag har bett om att någon skulle gå ut offentligt med det och att hon vaknar upp. Det är läskigt. Hon är mamma till mina pojkar. Varje gång telefonen ringer så är jag orolig över att det ska vara fruktansvärda nyheter. Jag vill inte att pojkarna ska vakna en morgon och få veta att deras mamma har tagit en överdos, sa Federline i en intervju med The Mail on Sunday, via New Zealand Herald. Britney Spears med sönerna år 2013. Bildkälla: Stella Pictures. De senaste åren har varit stormiga för Britney Spears. I januari 2023 fångades hon på video där hon satt på en restaurang och skrek rakt ut. Då fanns det teorier att Britney skulle befinna sig i en manisk episod, vilket är något som kan drabba den som har bipolär sjukdom. Britney är bipolär och under den tiden som Britneys pappa var hennes förmyndare så medicineras hon med lithium. Den medicinen har hon nu inte tagit på många år. Kärlekslivet har inte blomstrat för stjärnan. Efter skilsmässan från Sam Asghari blev Britney ihop med sin alltiallo och trädgårdsmästare Paul Richard Soliz, men de gick skilda vägar sommaren 2024. LÄS MER: Britney Spears i storbråk – polis och ambulans på plats Britney Spears psykiska problem – och den brittiska dialekten Förra sommaren rapporterade Nyheter24 om hur flera av Britneys fans reagerat på att stjärnan börjat prata med sin brittiska dialekt – vilket de då tolkat som en stor varningsklocka. Detta då Britney har gjort det vid flera tidigare tillfällen då hennes mående inte har varit stabilt. Innan Britney år 2008 blev tvångsinlagd på psykakuten så pratade hon med den brittiska dialekten. I samma veva intervjuade amerikanska tidningen People psykologen Renee A. Cohen som då berättade om dissociativ identitetsstörning. Det kallades tidigare för multipel personlighet. – När någon har dissociativ identitetsstörning så är varje identitet frånskild från den andra. Varje identitet kan ha ett eget namn, minnen, uppförande och känslor. Brännpunkten är: När Britney använder sin brittiska dialekt eller tycks ta en annan identitet, vet hon då om att hon är Britney Spears?, sa Cohen till People då. Britney Spears var även inlagd år 2007 då hon under ett publikt sammanbrott rakade av sig håret. Britney Spears rakade av sig allt hår år 2007. Bildkälla: AP/TT Bild