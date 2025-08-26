Tre åtalspunkter rör misshandel av polis och en gäller våldsamt motstånd. Brotten räknas som grova och kan ge fängelsestraff.
Lil Nas X gick runt naken – fördes till sjukhus
Montero Hill, som han egentligen heter, togs först till sjukhus efter händelserna eftersom polisen misstänkte att han tagit en överdos.
Sajten TMZ har publicerat overifierade filmklipp på Lil Nas X där han går på gatan och sjunger, iklädd endast kalsonger och cowboyboots. Senare var han helt naken och hans vita boots tycks ha blivit omhändertagna av någon som lagt upp dem till försäljning på Ebay.
Lil Nas X slog igenom 2018 med låten ”Old town road”.