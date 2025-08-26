Lil Nas X nekar till brott. Foto: Jordan Strauss/TT & Amy Harris/TT

Artisten Lil Nas X nekar till de brott som han anklagas för efter att ha gått till attack mot en polis i Los Angeles. Enligt BBC nekar han både till att ha skadat poliser och till att ha vägrat låta sig gripas under sin nakenpromenad i staden.

Tre åtalspunkter rör misshandel av polis och en gäller våldsamt motstånd. Brotten räknas som grova och kan ge fängelsestraff. LÄS MER: Lil Nas X till sjukhus – har tagit en överdos Lil Nas X gick runt naken – fördes till sjukhus Montero Hill, som han egentligen heter, togs först till sjukhus efter händelserna eftersom polisen misstänkte att han tagit en överdos. Sajten TMZ har publicerat overifierade filmklipp på Lil Nas X där han går på gatan och sjunger, iklädd endast kalsonger och cowboyboots. Senare var han helt naken och hans vita boots tycks ha blivit omhändertagna av någon som lagt upp dem till försäljning på Ebay. Lil Nas X slog igenom 2018 med låten ”Old town road”.